Prima si fa ricoverare poi aggredisce i medici: bloccato detenuto

Ingoia prima delle pile in una cella del carcere di Salerno con l'intento di farsi ricoverare in ospedale e poi, al "Ruggi d'Aragona", aggredisce con violenza i tre poliziotti penitenziari che lo scortavano. A darne notizia è Emilio Fattorello, segretario generale del sindacato Sappe. "Siamo alla follia, i nostri agenti vengono trattati come carne da macello e questo non è più tollerabile ed accettabile", ha detto. " Ai colleghi feriti va la solidarietà del Sappe, ma serve una ferma presa di posizione dai vertici del ministero della Giustizia". Il detenuto responsabile della violenza non è nuovo a fatti del genere, ma continua a restare in carcere, pur se affetto da problemi psichiatrici.