Omicidio stradale, il 31 maggio la sentenza d'appello per l'attore Domenico Diele

E' attesa per il prossimo 31 maggio la sentenza d'appello del processo a carico dell'attore Domenico Diele, condannato in primo grado a 7 anni e 8 mesi per omicidio stradale, al termine del giudizio abbreviato, perchè ritenuto colpevole della morte di Ilaria Dilillo. Nella precedente udienza il procuratore generale Elia Taddeo aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado. Questa mattina è toccato ai legali del 33enne discutere dinanzi ai giudici della Corte d'Appello del tribunale di Salerno. All'udienza, celebrata a porte chiuse, ha preso parte anche lo stesso Diele. L'attore, secondo il gup, fu giudicato colpevole della morte della 48enne, travolta e uccisa il 24 giugno mentre percorreva in scooter l'autostrada del Mediterraneo.