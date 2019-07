Topi, blatte e insetti: parte la disinfestazione nei quartieri di Salerno

Inizia la disinfestazione nei quartieri di Salerno dopo le numerose segnalazioni dei residenti che lamentano la presenza di topi, blatte e insetti. Questa mattina, a Palazzo di Città il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore all’ambiente Angelo Caramanno hanno incontrato il direttore tecnico della Tineos, Giuseppe Rubino, ditta incaricata dalla Asl per procedere al servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. A partire dalle 23.30 di stasera si procederà al trattamento di disinfestazione adulticida.

Le strade

Nella giornata di oggi (15 luglio) gli operatori entreranno in azione nella Zona Porto, Centro storico, Zona perimetrata da Lungomare (fino a piazza Concordia), via Martiri Salernitani, via Dalmazia, via De Filippis, via Paglia, via Cavaliero, Località Renella, Zona Canalone, Zona Olivieri. Domani (16 luglio) si passeranno in Zona Mennola, Zona Gelso, Zona Campione, Zona San Vito, Zona Capraia, Zona Gelsi Rossi (compreso il Lungomare Marconi-Tafuri e fino a via Bottiglieri, via Farina, viale Eucalipti), Zona Giovi Casa Manzo, Zona Sala Abbagnano, Piezzo, Brignano Superiore. e Inferiore., Sant’Angelo, Sordina, Pastorano. E, sempre domani, a partire dalle 23.30, gli operatori lavoreranno all’interno dei parchi (Villa Comunale, Parco Pinocchio, Parco ex Salid, Parco via Buongiorno, Parco Mercatello, Giardini 8 marzo).

Dopodomani (17 luglio), infine, nel quartiere di Torrione, Pastena, Paradiso di Pastena, Santa Margherita di Pastena, Mercatello, Zona Stadio Arechi, Quartiere Europa, Arbostella, Sant’Eustacchio, Scavata, Torre Picentino, Fuorni, Lamia, Fangariello, Casa Concilio, Ponte Guazzariello, Masseria Fortino, Casa De Rosa, Casa Rocco D’Amato, Giovi Altimare, Pigolelle – S. Bartolomeo, S. Nicola, Mandrizzi, Cappelle. “Per assicurare una maggiore efficacia dei trattamenti, è necessaria la fattiva collaborazione anche da parte dei cittadini” precisano dal Comune.