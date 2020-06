Lavori alla condotta sottomarina, scatta il senso unico alternato in via Porto

Disagi per gli automobilisti salernitani. Per consentire l'esecuzione di lavori alla condotta sottomarina che, proveniente da Cetara, si innesterà nell'impianto di depurazione di Salerno, a partire da questa mattina e fino al 31 luglio prossimo, in via Porto sarà istituito il transito a senso unico alternato con direzione di marcia periferia-centro ed il divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli, per tratti e secondo l'avanzamento del cantiere.

Il weekend

Si tratta di interventi che saranno realizzati dalla Provincia di Salerno con finanziamento della Regione Campania. Al termine di ogni settimana lavorativa, ossia dalle 17 di ogni venerdì, sarà ripristinato il doppio senso di circolazione sino alle 7.30 del successivo lunedì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery