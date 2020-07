Colta da malore mentre passeggia nella movida: donna muore a Salerno

Tragedia, venerdì sera, in pieno centro storico a Salerno. Una donna di 55 anni, mentre stava iniziando a mangiare per strada (in via Masuccio Salernitano), è stata colta da un improvviso malore ed è caduta al suolo davanti agli occhi increduli dei passanti.

I soccorsi

Sul posto sono giunte due volanti della Polizia di Stato e dei sanitari del 118 che hanno cercato invano di rianimala. Dolore.