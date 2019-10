Dramma a Salerno, donna precipita dal sesto piano e muore

Tragedia, questa mattina, a Salerno, dove un'anziana è precipitata dal sesto piano della sua abitazione finendo su un’automobile in transito in via Carmine. L’impatto è stato violentissimo e per lei non c’è stato nulla da fare.

Il dramma

La strada è stata momentaneamente chiusa alla circolazione veicolare dai vigili urbani, mentre i sanitari dell’Humanitas non hanno potuto fare altri che confermarne il decesso. Sotto choc pedoni, commercianti e automobilisti di passaggio che hanno assistito attoniti alla tragedia. Sono in corso le indagini per capire se si sia trattato di una caduta accidentale o di un suicidio.