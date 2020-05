Di notte in auto con la droga a Salerno: arrestato 40enne, è caccia al complice

Nella notte gli agenti della Polizia di Stato di Salerno, mentre transitavano in via San Leonardo, hanno notato un’autovettura con due giovani a bordo che, alla vista della volante, cercavano di allontanarsi.

La fuga

Durante i controlli entrambi hanno tentato di fuggire opponendo resistenza ed uno di essi, l’autista, si è divincolato con violenza dagli agenti guadagnando la fuga per una stradina limitrofa. Il passeggero, prontamente bloccato, è stato subito perquisito e trovato in possesso di una busta in cellophane contenente della polvere bianca, successivamente rivelatasi positiva al test della cocaina, per un peso complessivo di 9.86 grammi, un bilancino di precisione ed una somma di denaro, sicuro provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione nell’auto di proprietà dell’uomo datosi alla fuga, ha permesso di rinvenire un contenitore contenente una polvere bianca, rivelatasi anch’essa positiva al test della cocaina, per un peso di 13,71 grammi, ma anche tre pezzi di sostanza solida di colore marrone, positiva al cannabis test, per un peso di 0.78 grammi.

L'arresto

L’uomo, irreperibile presso la sua abitazione, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’altro uomo è stato condotto presso gli uffici della Sezione Volanti, identificato per C.D. di 40 anni, e dopo le formalità di rito, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ma anche resistenza a pubblico ufficiale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.