Cocaina e marijuana in casa: arrestati marito e moglie a Salerno

Due giovani coniugi salernitani sono stati arrestati con l’accusa di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Durante il pattugliamento nelle zone periferiche della città di Salerno, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno svolto una perquisizione all’interno dell’abitazione di due coniugi, nel corso della quale hanno rinvenuto e sequestrato circa 500 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana, che erano stati nascosti in diversi involucri, e anche 1.700 euro in banconote di vario taglio. In manette sono finiti una donna di 29 anni, P.T le sue iniziali, e il marito di 24 anni, S.D.O.R, entrambi incensurati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il loro domicilio in regime di arresti domiciliari.