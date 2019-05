Sei mesi in carcere da innocente, camionista di Pastena chiede risarcimento

Un autotrasportatore di Pastena era stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Napoli alla guida di un veicolo, sul quale c'erano 69 chili di droga. Lo stupefacente era nascosto nella maionese. R.M. , di 54 anni, dopo aver trascorso sei mesi di carcere a Poggioreale è stato assolto perchè il fatto non sussiste. Allo Stato ha chiesto risarcimento per ingiusta detenzione, con una cifra intorno ai 45 mila euro

La storia

Era il 2013. L'uomo, difeso dal legale Pierluigi Vicidomini, lavorava per una ditta. Si era recato in Spagna per prelevare un grosso carico. Ripartendo da Saragozza, era arrivato in Campania, per poi essere fermato dalla Finanza per un controllo al camion. Le fiamme gialle lo arrestarono dopo aver trovato in alcuni vasetti di maionese, ben nascosti, quasi 69 chili di cocaina. In abbreviato, il gup ha disposto sentenza di assoluzione. In attesa di leggere le motivazioni, bisogna rifarsi alle argomentazioni difensive, che riferivano che l'uomo non fosse a conoscenza del carico trasportato, in quanto il camion, dopo essere stato riempito, era stato chiuso e sigillato. Non sono emersi elementi, al termine delle indagini, che l'uomo avesse assistito alle operazioni dicarico. Dopo l'assoluzione, la Corte d'Appello di Napoli - dietro istanza del difensore - rigettò la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione. Cosa che invece non ha fatto la Cassazione, che ha rinviato gli atti ad una diversa Corte, disponendo un nuovo esame della richiesta.