Salerno, trovati in possesso di droga e un manganello al Parco del Mercatello

Iera sera, gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno hanno controllato due giovani salernitani, V.V. di anni 19 e D.M.G. di anni 19, entrambi incensurati, che si aggiravano con fare sospetto nei pressi del Parco del Mercatello. Alla vista della volante i due avevano cercato di dileguarsi all’interno dei giardini, ma sono stati bloccati dopo pochi metri.

La perquisizione

Da un rapido controllo personale e all'interno dell'auto in uso ai due, è stato rinvenuto all’interno di un borsello sostanza stupefacente, rivelatasi poi di tipo hashish, del peso di 4,28 grammi. A essere sequestrata anche la somma di 365 euro in banconote di vario taglio ed un coltello a scatto. All'interno dell'auto è stato trovato anche un manganello lungo 43 centimetri. Poco lontano dal luogo del controllo è stato rinvenuto un borsellino, occultato dietro un cestino per i rifiuti, con all’interno due pezzi di sostanza avvolta in cellophane, rivelatasi alle analisi di tipo cocaina, per un peso di 80 grammi. I due ragazzi sono stati denunciati a piede libero.