In auto con lo spacciatore, viene assolto dal giudice: "Non poteva sapere della droga"

Si chiude con un'assoluzione ed un patteggiamento il processo per direttissima per C.T. e M.F. , dinanzi al giudice monocratico Paolo Valiante presso il tribunale di Salerno. M.F. ha patteggiato 5 mesi e 10 giorni di reclusione, mentre C.T. è stato assolto. I due erano erano stati fermati dalla polizia lo scorso 30 gennaio. Nell'auto guidata da M.F. , ma di proprietà di C.T. che era invece seduto sul lato passeggero, gli agenti trovarono due confezioni in cellophane di cocaina e tre pezzi di hashish. La droga era stata anscosta all'interno di un pacchetto di sigarette rinvenuto nella Lancia Y in uso a M.F. L'altro ragazzo, C.F. , spiegò di essersi trovato in auto con l'amico solo per raggiungere una discoteca a Salerno e di non sapere dell'esistenza della droga nascosta in quel pacchetto. All'epoca dei fatti fu scarcerato in fase di interrogatorio. La perquisizione a suo carico portò poi, ad esito negativo. Ieri l'assoluzione