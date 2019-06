Salerno, stretta contro gli scooteristi: attivati due nuovi varchi nella Ztl

Nuove telecamere nel centro di Salerno contro gli scooteristi che non rispettano le regole. E’ partita - riporta Il Mattino - la fase sperimentale del sistema di controllo telematico nella Zona a Traffico Limitato con l’attivazione di due nuovi varchi attivati dal Comune: il primo in via Raffaele Conforti, il secondo su Corso Vittorio Emanuele (nel tratto dopo via Principati). Il terzo, invece, entrerà in funzione, forse a settembre, in via Porta Elina.

Le multe

L’obiettivo dell’assessorato alla mobilità è quello di stanare tutti gli accessi di scooteristi soprattutto nei weekend, quando l’area pedonale viene invasa da veicoli mettendo a rischio passanti e limitando lo spazio per la passeggiata. Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale avvierà una campagna informativa per i residenti e i frequentatori del Corso. Le multe partiranno da luglio, quando entrerà a regime la fase di controllo.