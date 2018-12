Lo sfogo di Emanuele Scifo: “Non mi uccide la malattia ma la burocrazia”

“Non mi uccide la malattia ma la lentezza delle Istituzioni, la burocrazia, la distrazione che diventa regola. Uccide la strafottenza non la malattia”. Con questo spirito Emanuele Scifo, animatore della Fondazione Scifo, annuncia la serata di beneficenza “Per far vivere un sogno, quando l’eleganza costruisce solidarietà” in programma domenica sera al Museo Diocesano di Salerno. In un incontro con la stampa, organizzato dalla associazione “Andare Avanti”, Scifo spiegherà le sue ragioni e lancerà la sua sfida a fare. L’appuntamento è per domani, alle 11, presso il Bar Verdi al Parco Arbostella.

Le prime adesioni

Un appello già raccolto dalla associazione presieduta da Michele Romaniello, animata da Gaetano Amatruda e tanti professionisti come Fabio Mammone e Fabio Rinaldi. Ed ancora dall’imprenditore Luca Lamberti di Direction Capri e dagli stilisti di Prestige Buotique, Gennaro Tolomeo e Biagio Danisi. I giovani salernitani hanno deciso presentare la loro collezione sposando la causa delle solidarietà perché dicono “l’eleganza è innanzitutto nell’anima”.

Lo sfogo di Scifo: