Evacuato il centro commerciale "Le Cotoniere": falso allarme crea il panico

Alle ore 20.45 il centro commerciale "Le Cotoniere" è stato sgomberato a causa di ordine di evacuazione per un allarme incendio. A causa di ciò, rivelatosi poi un falso allarme, si sono vissuti momenti di tensione. In particolare nel reparto ristorazione, quando a causa della chiusura automatica delle porte tagliafuoco, alcuni genitori hanno perso di vista i figli rimasti bloccati in altri compartimenti. Il centro è stato riaperto solo alle 21.10