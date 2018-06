Festa della Repubblica a Salerno: nutrita partecipazione di studenti e autorità

Tanta la partecipazione, questa mattina a Salerno, per la celebrazione della Festa della Repubblica. L'evento è partito ufficialmente alle 10.30, in Piazza Amendola

La cerimonia

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati 37 diplomi di onorificenza “Al Merito della Repubblica Italiana” concessi dal Presidente della Repubblica a cittadini, residenti nella provincia salernitana, che si sono distinti in diversi campi per impegno civico e sociale, una medaglia d’Oro al Valor Civile conferita alla memoria dell’avvocato Giuseppe Paladino e due Medaglie d’Onore alla memoria di due concittadini deportati ed internati nei lager nazisti. All’evento hanno partecipato autorità, istituzioni civili e militari ed i sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti. Gli allievi del Conservatorio “Martucci” di Salerno hanno poi eseguito brani musicali a testimonianza del costante legame tra le istituzioni e le giovani generazioni. Lo stesso hanno fatto quelli della famiglia Gibboni. Alla cerimonia erano presenti anche gli alunni dell’Istituto professionale alberghiero di Stato “Roberto Virtuoso”.

Tra i riconoscimenti, anche quello per Angelo Santoro, consigliere della Sezione Provinciale di Salerno dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ha ricevuto l’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. A conferirla il Presidente della Repubblica con decreto del 27 dicembre 2017. Il prefetto Salvatore Malfi ha presieduto alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Capo dello Stato a cittadini della provincia, benemeriti nella Pubblica Amministrazione, nelle attività private, nel volontariato, nella cultura e nell’arte. Santoro, residente a Salerno, impiegato civile del Centro Documentale di Salerno in quiescenza, si dedica a tempo pieno al servizio dei sordi. Già membro del Consiglio Direttivo dell’Ente Nazionale Sordomuti. Già insignito dell’onorificenza di Cavaliere O.M.R.I. nel 1998.



