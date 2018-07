Salerno diventa set cinematografico: al via le riprese del film natalizio con la Capotondi e Scianna

Salerno diventa un set cinematografico: il regista Luca Miniero, giovedì, ha annunciato il primo ciak tutto salernitano del nuovo film. La troupe diretta dal regista di Benvenuti al Sud si è insediata a Salerno, per girare il nuovo film di Natale, nelle sale dal 13 dicembre.

Il primo ciak alla Stazione marittima, mentre ieri la troupe si è spostata a largo Abate Conforti Curiosi e tante foto per gli avvenenti Cristiana Capotondi e Francesco Scianna. A Palazzo Genovese verranno girate la maggior parte delle scene. Si tratta di una storia d’amore che vedrà protagonisti Cristiana Capotondi e Frank Matano. Una commedia sul cui titolo vige ancora riserbo: o the King o Aspettando il gorilla. La Capotondi, intanto, non ha negato qualche autografo ai suoi fans nei pressi del convitto Nazionale. Tanta curiosità.