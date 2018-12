Il quartiere di Fratte si illumina al passaggio della Madonna dell'Immacolata

Grande partecipazione per la processione della Madonna dell'Immacolata nel quartiere di Fratte. Li dove non sono arrivate le "Luci d'Artista", ci hanno pensato i giovani della parrocchia, con padre Franco a benedire il percorso, ad illuminare tutto il quartiere

La processione

I portatori, i Cavalieri Templari e i confratelli hanno portato in giro la Madonna dell'Immacolata, con la sosta prevista in piazza, nei pressi dell'albero allestito per l'occasione. E acceso proprio durante il passaggio, con sosta, della statua della Vergine. Il popoloso quartiere salernitano si è unito per dare vita ad uno spettacolo di effetti di luce per rendere magico il periodo festivo, caratterizzato, in altre zone cittadine, dalle luminarie montate dalla Blanchere Illumination. Senza scoraggiarsi, gli abitanti del quartiere si sono impegnati per far risplendere il loro quartiere

Gallery