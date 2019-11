Clochard avverte malore sul Corso di Salerno, soccorso dai sanitari

Avverte un malore per strada, viene soccorso dall'ambulanza. E' accaduto qualche ora fa, lungo il Corso Vittorio Emanuele, a Salerno quando un senza tetto ha avvertito un malore, richiamando l'attenzione di alcuni passanti e poi di un'ambulanza del 118 dell'Humanitas, che ha provveduto ai primi soccorsi. Probabilmente la causa è da ricercare nelle basse temperature e nel fatto di dormire per strada. Una situazione che colpisce quasi sempre chi è senza casa, come in passato, ed è costretto a ripararsi alla meglio maniera. A seguito dell'intervento dei sanitari, le condizioni dell'uomo non risulterebbero essere preoccupanti.