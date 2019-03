Salerno a lutto, oggi l'ultimo saluto a Federica Ruocco

La città di Salerno è a lutto per la scomparsa di Federica Ruocco, la 24enne deceduta a seguito di una violenta caduta dalle scale avvenuta, lunedi mattina, all’interno della sua abitazione di Ogliara. Una vera tragedia che ha sconvolto l’intera comunità, che ha deciso di stringersi al dolore della famiglia annullando anche la festa di Carnevale in programma per oggi nella frazione collinare del capoluogo.

L’ultimo saluto

I funerali di Federica saranno celebrati oggi pomeriggio, alle ore 17, presso la chiesa di San Michele Arcangelo nella frazione collinare di Rufoli. Ad officiare la cerimonia sarà il parroco don Michele Alfano. In tanti si recheranno a dare il loro ultimo saluto alla 24enne, che – come hanno scritto tanti amici sui social network – amava la vita e che è volata in cielo troppo presto.