Salerno, rubano in tre case mentre i proprietari dormono: è caccia ai ladri

Ancora ladri in azione a Salerno. Nella notte tra giovedì e venerdì – riporta Le Cronache - ignoti si sono introdotti all’interno di tre abitazioni situata tra via Valerio Laspro e via Salvatore Calenda.

I furti

Nel giro di poche ore hanno rubato via oggetti preziosi e soldi. Tutto ciò, insomma, che si trovavano davanti. Tanta l’amarezza per i proprietari che, al risveglio, hanno trovato svaligiate le rispettive case. Immediata la denuncia alle forze dell’ordine che stanno cercando di risalire all’identità dei banditi.