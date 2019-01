Furti e disagi al cimitero di Salerno, rubati vasi di rame da diverse lapidi

Furti al cimitero di Salerno. La segnalazione arriva da una nostra lettrice, che riferisce di un episodio specifico relativo alla Congrega di San Bernardino: "È avvilente constatare che persone, a dir poco senza coscienza e senza scrupoli, rubano i vasi di rame dalle lapidi". Il furto sarebbe avvenuto all'interno di una struttura appartenente alla Congrega di San Bernardino. Ignoti avrebbero trafugato vasi di rame dalle lapidi, passando da un piano dall'altro. "Questo accade - ci dice la persona che ha scritto al nostro giornale - nel cimitero di Salerno a danno dei nostri cari defunti. Non è piacevole recarsi lì ed assistere allo scempio effettuato ai danni dei nostri defunti. Lapidi spoglie e fiori accatastati a terra in un angolo dei corridoi. I morti dovrebbero essere lasciati riposare in pace. È una vergogna!".