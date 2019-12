Salerno, sorpresi a rubare in un'auto: arrestati due ladri

Un pluripregiudicato di 31 anni, D.A le sue iniziali, e un trentenne, C.G le sue iniziali, sono stati arrestati, nel quartiere Pastena, per concorso in furto aggravato. I due giovani, infatti, si erano introdotti all’interno di un cortile privato, nei pressi delle strade dove sono collocate le Luci d’Artista, per mettere a segno un furto a bordo di un’automobile Fiat 500L.

La segnalazione

A far scattare l’allarme è stato un cittadino che ha prontamente telefonato alla Polizia. Sul posto sono giunti gli agenti della “Sezione Volanti” che li hanno subito intercettati nonostante il loro tentativo di nascondersi. I due sono stati trovati ancora in possesso di una borsa, del tipo 24 ore, danneggiata e rubata poco prima dalla vettura. Per questo, i due giovani, accompagnati negli uffici della Sezione Volanti, sono stati dichiarati in arresto e messi a disposizione dell’A.G., in attesa del rito direttissimo, previsto per la giornata odierna.