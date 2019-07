Salerno, i ladri provano a rubare il furgone della Caritas

Ladri in azione nel quartiere Carmine alto di Salerno. Questa volta nel mirino è finito il furgone della Caritas, parcheggiato nei pressi della chiesa “Santa Maria della Consolazione”: ignoti hanno cercato di forzare la serratura del veicolo utilizzato dai volontari ma, fortunatamente, non sono riusciti a portarlo via.

L'appello

Nella stessa zona, tra via Valerio Laspro e le strade limitrofe, anche altre vetture sono state danneggiate. Da mesi ormai i residenti e il parroco don Marco Russo,direttore della Caritas diocesana di Salerno, chiedono all’amministrazione comunale di rafforzare i controlli e di avere una maggiore attenzione, anche nella manutenzione ordinaria, del loro quartiere.