Prova a rubare in sei garage del centro a Salerno: arrestato 42enne

Un pluripregiudicato di 42 anni, C.A le sue iniziati, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato a Salerno. Intorno alle 00.40 della scorsa notte è giunta una segnalazione al numero unico d’emergenza 112 rispetto ad un tentativo di furto in corso presso alcuni garage situati in via Clemente Mauro.

L'intervento

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivate le volanti della Questura che hanno sorpreso l’uomo mentre sollevava la serranda di un box. Quest’ultimo ha tentato di fuggire ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti. Dai successivi accertamenti è emerso che il 42enne aveva cercato di compiere il furto anche all’interno di altri cinque garage che avevano tutti la scatoletta blindata della pulsantiera scardinata. Per questo, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna. Gli attrezzi utilizzati per lo scasso sono stati sottoposti a sequestro.