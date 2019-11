Furto notturno in un supermercato a Salerno: è caccia ai banditi

Ladri in azione, la scorsa notte, a Salerno. Nel mirino è finito un noto supermercato della zona industriale del capoluogo, dove sono riusciti ad entrare dopo aver manomesso le porte laterali di emergenza.

Il furto

I malviventi hanno provato a forzare le casse dov’era contenuto il denaro. Sul posto è giunta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini e sequestrato le immagini del sistema di videosorveglianza per riuscire a rinvenire elementi utili ad identificare i banditi. Non si conosce ancora il bottino che è stato portato via.