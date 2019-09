Tortura in carcere, il garante: "Indagini in varie parti d'Italia, c'è anche Salerno"

L'inchiesta della procura di Siena sui presunti pestaggi ed episodi di tortura avvenuti nel carcere di San Gimignano, getta ombre sull'istituto del Senese e riapre il dibattito sulle condizioni delle carceri italiane. Anche perché potrebbe non trattarsi di un caso isolato, spiega il garante dei detenuti Mauro Palma che di esposti per pesanti maltrattamenti in cella ne ha inviati, negli ultimi mesi, a otto procure per altrettanti istituti. "Almeno altre due procure stanno indagando per reati di tortura in carcere", dice, chiarendo di aver denunciato le situazioni più difficili rivolgendosi agli uffici giudiziari di Torino, Ivrea, Viterbo, Udine, Napoli, Piacenza, Salerno e Brescia (per un episodio successo a Monza)"."Sono situazioni che richiedono attenzione e nessun improprio segnale di impunità", sostiene Palma dicendosi "perplesso" del primo approccio del nuovo esecutivo: "Nel dibattito politico in occasione dell'avvio del nuovo governo questo tema, in passato oggetto di scontro, non è comparso". Ma ragionare sul carcere non è un optional perché "significa ragionare sull'intera società".

Le denunce in più carceri da verificare

Dal canto suo il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede assicura che "la giustizia farà il suo corso" e sottolinea" come la stessa polizia penitenziaria abbia collaborato alle indagini e come i primi provvedimenti siano stati presi tempestivamente con agenti sospesi dal servizio, mentre valutazioni sono in corso su tutti gli indagati a vario titolo". Sono quindici gli agenti a cui sono stati notificati gli avvisi di conclusione dell'indagine per reati che vanno dalla tortura, alle minacce, le lesioni aggravate e il falso ideologico. È la prima volta che il reato di tortura, introdotto nel codice penale due anni fa, viene contestato a pubblici ufficiali e mentre quattro indagati sono stati interdetti dall'autorità giudiziaria, sono in corso le valutazioni disciplinari sugli altri agenti coinvolti. Ogni episodio, ovviamente, andrà verificato e approfondito con un'accurata indagine.