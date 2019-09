Tre gattini uccisi in via Seripando a Salerno: è caccia al colpevole

Tre gattini sono stati uccisi, nei giorni scorsi, in via Seripando a Salerno. Vivano insieme alla mamma e venivano accuditi dagli abitanti di un parco della zona, alcuni dei quali hanno denunciato l'accaduto su Facebook pubblicando anche le loro foto.

Il caso

La loro morte ha subito insospettito i residenti che si sono rivolti agli uffici veterinari dell’Asl che, al termine degli accertamenti di rito, hanno confermato la morte per avvelenamento dei tre mici (due maschietti e una femminuccia). Nel parco in questione, infatti, sono state rinvenute esche avvelenate. In via Seripando esistono tre colonie feline e non è la prima volta che si verificano episodi del genere. In tanti ora sperano che l’autore del gesto venga individuato e punito come prevede la legge.