Dà in escandescenza e aggredisce i passanti a Mercatello: giovane bloccato dai vigili

Dà in escandescenza in pubblico gettandosi addosso ad altre persone, fermato dall’intervento dei vigili urbani di Salerno. Un 33enne, già in cura presso il Centro d’Igiene Mentale, nella mattinata di oggi ha seminato il panico.

Il fatto

Erano circa 11 quando il giovane, tra via Raffaele Mauri e via Fiume a Mercatello, con espressione terrorizzata, ha attirato l’attenzione degli agenti della Polizia Municipale: stava discutendo animatamente con un cittadino di una certa età, che chiedeva di non essere avvicinato. Gli agenti hanno chiesto le generalità al giovane, che per tutta risposta ha tentato di darsela a gambe. A quel punto ai caschi bianchi non è rimasta altra scelta che bloccarlo e ammanettarlo, portandolo via. Nel momento in cui la situazione è tornata alla normalità, dalle poche persone presenti in strada è partito un applauso liberatorio nei confronti dei tutori dell’ordine. Dopo aver portato il 33enne al comando, i vigili hanno contattato il centro d’igiene mentale. L’uomo è stato trasferito in ospedale e sottoposto a Tso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

Su quanto accaduto interviene il segretario della Csa Salerno Angelo Rispoli: “L’intervento dimostra la sensibilità e l’impegno dei nostri agenti di polizia municipale. Nonostante debbano operare in condizioni rischiose, non fanno mai mancare il loro sostegno alla popolazione. In questo caso hanno sventato una situazione che poteva diventare pericolosa, soprattutto visto il delicato momento per la paura del Coronavirus”.