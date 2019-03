Salerno, giovane pestato nella movida: si indaga

Momenti di panico, durante la notte di Carnevale, a Salerno, dove si è verificata una violenta rissa davanti ad un noto locale della movida.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni – riporta L’Occhio – un giovane del capoluogo, molto probabilmente in preda ai fumi all’alcol, avrebbe istigato cinque ragazzi provenienti dalla provincia di Napoli che, a loro volta, hanno reagito malmenandolo. Al termine della lite, il ragazzo salernitano è stato soccorso dai sanitari del 118 per via di alcuni tagli all’arcata sopraccigliare e delle ferite riportate a labbra e denti.Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine.