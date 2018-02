Tentano un altro furto in una casa a Giovi: residenti inseguono banda di ladri

Nuovo tentativo di furto la scorsa notte in via Incarto, nel rione collinare di Giovi, a Salerno. Una banda di ladri ha tentato un'irruzione all’interno di un'abitazione ma è stata messa in fuga dal proprietario. L'uomo si è accorto del gruppo mentre rincasava.I manigoldi si sono dileguati per i terreni circostanti sfruttando l’oscurità. A mettersi sulle loro tracce sono stati diversi residenti, esasperati dai crescenti episodi di microcriminalità. Alcuni hanno già pensato di muoversi come ronde, durante la notte. La stessa abitazione presa di mira era stata nuovamente violanta - in parte - solo dieci giorni fa. Anche allora il tentativo era andato vano. L'attenzione lungo le zone collinari resta alta, così come l'emergenza furti che - secondo chi ci vive - necessita di una maggiore presenza delle forze dell’ordine.