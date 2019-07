Salerno, gommone scomparso in mare: partono le ricerche

Sono ore di apprensione, a Salerno, per la scomparsa di un gommone in mare. A bordo vi sono quattro persone che risultano ufficialmente disperse. Non si conosce la loro identità.

Le ricerche

L’allarme è scattato ieri quando i militati della Capitaneria di Porto hanno iniziato le ricerche controllando numerosi tratti della costa salernitana. Ma, finora, non si è avuto alcun riscontro. In azione anche i mezzi aerei per rintracciare l'imbarcazione.