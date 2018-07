Salerno: grande successo per l'evento Yoga con noi nei parchi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sta riscuotendo un grande successo l'evento organizzato dall'associazione salernitana Devayoga in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Salerno. Oltre 150 persone hanno partecipato ai primi tre appuntamenti tenuti al Parco del Mercatello e al Parco dell'Irno, tra i quali tanti turisti italiani e stranieri che si sono detti entusiasti dell'iniziativa e della bellezza dei parchi cittadini. Yoga Con Noi nei Parchi, manifestazione gratuita che si svolge nei parchi cittadini, continuerà in tutto il periodo estivo consentendo a tutti di praticare salutari attività motorie nel fresco dei parchi sotto la guida dell'esperta maestra Rita Cariello, presidente dell'associazione organizzatrice. Rita Cariello, maestra di Yoga certificata e iscritta nei registri internazionali della Yoga Alliance, allieva diretta del famoso M°Gabriele Severini, è tra i massimi esperti di Yoga a Salerno e tra i pochi insegnanti in Campania ad aver studiato con i più grandi insegnanti mondiali di Yoga, vere celebrità quali David Swenson e Manju Jois, figlio di K.Patthabi Jois l'ideatore dell'Ashtanga Yoga che è lo stile di Yoga più praticato nel mondo. Le lezioni gratuite ed aperte a tutti continueranno il 18 luglio e il 29 agosto al Parco del Mercatello e il 1 agosto al Parco dell'Irno. L'organizzazione evidenziando che "Yoga Con Noi nei Parchi" è l'unica manifestazione di Yoga autorizzata dalle Istituzioni comunali di Salerno, invita gli interessati ai prossimi appuntamenti. Maggiori info su www.devayogasalerno.it

