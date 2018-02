Arriva a Salerno HospitalitySud, l'evento dedicato agli operatori Ho.Re.Ca del Sud Italia

Mercoledì 21 e giovedì 22 Marzo Salerno sarà la capitale meridionale dell'hospitality. Presso la Stazione Marittima, infatti, si terrà la prima edizione di HospitalitySud, l'evento organizzato da Leader srl dedicato all'hotellerie e l'extralberghiero.

Il contesto

Il 2017 è stato un anno molto positivo per il turismo italiano con 5 milioni di arrivi e 17 milioni di presenze in più rispetto al 2016. Anche per quanto riguarda il Sud Italia la domanda turistica è aumentata (+2.8%). HospitalitySud nasce proprio dal momento positivo che sta attraversando il settore turistico ed il comparto alberghiero in Italia.

La manifestazione

HospitalitySud sarà l'unico evento del mezzoggiorno dedicato agli operatori e i professionisti del mondo Ho.Re.Ca., in particolare: hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, affittacamere, bed and breakfast, case vacanza, ostelli, centri benessere, spa, terme. Gli addetti ai lavori potranno incontrare le aziende presenti nel salone espositivo e partecipare ai seminari di aggiornamento e di formazione e agli incontri professionali, in 4 sale dedicate, su tematiche di interesse. Con la prestigiosa offerta espositiva e il ricco programma di seminari e incontri gratuiti a cura di esperti del settore, HospitalitySud mira a diventare il principale riferimento per tutti gli operatori del settore dell’ospitalità del Centro Sud Italia