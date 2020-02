Salerno, immigrato pulisce le strade e chiede l'elemosina

Chiede l’elemosina ai cittadini e, in cambio, pulisce le strade dai rifiuti. Il protagonista – ci segnala un lettore – è un immigrato che, da un po’ di tempo, staziona nel popoloso quartiere di Torrione dove rimuove i cumuli di spazzatura abbandonati dai soliti incivili in Piazza Santelmo ai giardini di Torrione (come mostra la foto che pubblichiamo). In cambio di questo servizio, chiede una piccola offerta ai passanti per sopravvivere. “Questi giorni non hanno mai visto tanta pulizia” scrive il nostro lettore, che aggiunge: “Sono cose che gli italiani non fanno più”.

