Acceso l'albero di Natale a Salerno, De Luca: "La nostra è una città bella e sicura"

Dopo l’esibizione dei “Friends for Gospel”, uno scrosciante applauso e centinaia di fotografie e selfie hanno accolto l’accensione del grande albero di Natale allestito a Salerno. Migliaia di persone hanno partecipato, oggi pomeriggio, alla festa organizzata dal Comune in Piazza Portanova, alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Enzo Napoli.

Gli auguri

Prima dell’illuminazione dell’albero, da parte dei bambini dell’istituto “Smaldone”, ha preso la parola dal palco il primo cittadino: “Anche quest’anno Salerno si è adibita a festa per accogliere migliaia di visitatori, provenienti anche da fuori regione, che porteranno un importante movimento economico soprattutto alle attività commerciali. Luci d’Artista - ha ricordato Napoli - è stata una formidabile intuizione del presidente De Luca che sta consentendo alla nostra città di essere conosciuta a livello nazionale ed europeo. E, senza l’aiuto della Regione, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”. Poi ha lanciato un appello alle persone presenti nella piazza: “Dovete essere i nostri ambasciatori in Italia e nel mondo: dite a tutti quanto è bella e accogliente Salerno”. Subito dopo è intervenuto, per un breve saluto, il governatore: “Luci d’Artista è una delle più belle feste che vengono organizzate nel nostro Paese durante le festività natalizie. Si tratta di un’iniziativa che rappresenta l’immagine più bella della città. Una città accogliente, solidale e sicura. Un grande abbraccio e buone feste a tutti”. Infine il conto alla rovescia che, nel giro di cinque secondi, ha portato all’accensione dell’albero. Tanto entusiasmo da parte di giovani, coppie e famiglie.

Le caratteristiche

Il grande albero di Natale è alto ben ventisei metri. L’impalcatura d’acciaio ed i rami di plastica conferiscono slancio a tutta la struttura che spicca tra il Corso Vittorio Emanuele e Via Mercanti ben visibile su tutto l’asse principale delle Luci d’Artista 2019. Centinaia di nastri , fiocchi e sfere dorati ed argentati decorano il maxi Albero illuminato da 409.500 lampade led a basso consumo energetico ma ad altissima luminosità. Suggestivi anche alcuni effetti di luce che si sprigioneranno dal simbolo delle festività. Per tutto il periodo festivo sotto l’Albero di Natale in Piazza Portanova sono previsti spettacoli e concerti che arricchiranno la visita alla Luci d’Artista, lo shopping, la partecipazione a mostre ed eventi speciali.