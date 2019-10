Curiosità a Salerno, inaugurato un campetto di puddle tennis

Tanta curiosità a Salerno, dove, da pochi giorni, è stato inaugurato - come mostrano le foto di Antonio Capuano - il primo campetto di paddle tennis, tra il Dopolavoro Ferroviario e la Cittadella Giudiziaria.

Le caratteristiche

Il campo di gioco è sostanzialmente identico a quello da tennis, più piccolo, 10 metri di larghezza per 20 di lunghezza, diviso in due parti orizzontalmente e verticalmente per individuare le aree in cui deve cadere il servizio. A differenza del tennis vengono usate delle racchette più piccole e a piatto pieno con forellini. La palla utilizzata può essere molto più soffice di quella del tennis, oppure uguale: dipende dalle categorie dei giocatori. La dimensione del campo da gioco è meno della metà di un campo da tennis. Il punteggio adottato è identico a quello di tennis.

Gallery