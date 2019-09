Salerno, inaugurato il nuovo "Monumento ai Caduti" in Piazza Ferrovia

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha partecipato, in piazza Vittorio Veneto, alla cerimonia di consegna alla città del monumento ai Caduti della Grande Guerra del 1915/18, recentemente restaurato. Il monumento rappresenta una delle più imponenti opere in memoria dei Caduti della Grande Guerra del 1915/18, realizzate nella provincia di Salerno. Fu Gaetano Chiaromonte, illustre scultore salernitano vissuto fra il XIX e XX secolo, ad eseguire la pregevole opera commemorativa in marmo di travertino bianco e bronzo.

I partecipanti al restyling

I lavori sono stati seguiti dal Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzione in collaborazione con la Soprintendenza di Salerno, e sono stati realizzati anche con il contributo economico del Distretto Rotary 2100 e di tutti i Club Rotary della Città di Salerno (Salerno Picentia– Salerno a.f. 1949 – Salerno Est – Salerno Duomo – Salerno Nord Due Principati). “L'Amministrazione Comunale ha inteso dare concreto inizio alla conoscenza di un'opera scultorea e di arredo urbano espressione di un'arte pubblica rappresentativa, di notevole rilevanza artistica, storica e sociale” si legge in una nota di Palazzo di Città.

Il ricordo

Non mancano i cittadini nostalgici, tuttavia, che avrebbero voluto la ricostruzione della vittoria alata un tempo presente sul monumento: come è noto, l'opera bronzea fu prelevata durante il fascismo per ricavare armi. Purtroppo, di quella bellezza storica, nessuna traccia.