Impatto tra un'auto e uno scooter: 30enne trasferito in ospedale

Incidente questa sera, in via Tiberio Claudio Felice, nella zona industriale. Un'automobile ed una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio un ragazzo di 30 anni, che guidava lo scooter, finito sulla portiera di un camion dopo che il mezzo che guidava ha impattato con l'auto. Soccorso da un'ambulanza dell'associazione di soccorso Vopi, il giovane ha riportato diverse escoriazioni lungo diverse parti del corpo e alla gamba sinistra, rimasta contusa. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del sinistro