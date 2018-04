Salerno, investe motociclista e fugge: si cerca una persona anziana

Investe un giovane motociclista, in sella ad una Vespa, e fugge senza prestargli soccorso. E’ accaduto in via Pio Xi a Salerno poco dopo le 19. La persona a bordo del mezzo a due ruote è stato soccorso da alcuni passanti, che avrebbero anche annotato il numero della targa dell'auto, una Ford Fiesta, che è fuggita senza femrarsi. A guidarla una persona anziana. A soccorrere il motociclista un'ambulanza della Croce Rossa, che lo ha poi trasferito al Ruggi. Ha riportato ferite agli arti inferiori ed alla testa. Si tratta di un ultra 30enne. Chi guidava la Ford, invece, rischia una denuncia per lesioni ed omesso soccorso.