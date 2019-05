Ragazzo lancia qualcosa sotto le auto e fugge dalla polizia, traffico bloccato

Polizia insegue un giovane nei pressi del sottopasso di via Dalmazia. Con se avrebbe avuto della droga. E' accaduto intorno alle 19, di oggi, con il traffico bloccato lungo la strada dagli agenti, impegnati a cercare qualcosa vicino e sotto le auto in sosta. Gli agenti avrebbero inseguito il ragazzo, che sarebbe stato visto disfarsi di qualcosa dalla tasca, e gettarlo per terra. Il giovane sarebbe stato inseguito a lungo, poi fermato, ma si è in attesa di notizie ufficiali dalle forze dell'ordine.

In aggiornamento