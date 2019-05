Accoltellata dall'ex amante, la donna sentita in ospedale dalla procura

E' stata sentita giorni fa Emilia D. , prima di essere dimessa dall'ospedale Ruggi. La 38enne romena, accoltellata dal suo ex amante, è stata sentita dal sostituto procuratore Roberto Penna. Al magistrato ha raccontato dettagli di quella relazione con l'uomo, G.I. insieme alla decisione poi di rompere il rapporto, durato circa cinque anni. Oltre a ricostruire gli ultimi giorni, prima del tragico evento, dal quale la donna si sta piano piano riprendendo. Pochi giorni prima dell'aggressione, i due si sarebbero visti a Pastena, finendo nuovamente per litigare. L'incontro era stato persino ripreso in video da qualche curioso, nel quale l'uomo aveva chiesto indietro dei soldi

L'indagine

I contenuti dell'interrogatorio svolto in ospedale restano, al momento, coperti dal segreto istruttorio. La donna fu colpita al cuore con una coltellata, ma è fuori pericolo di vita dopo le cure dei medici dell'ospedale. Lunedì, invece, il Tribunale del Riesame valuterà la posizione di Ingenito, i cui legali hanno chiesto la scarcerazione e la possibilità di scontare la custodia preventiva agli arresti domiciliari. E' accucsato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione per futili motivi, violenza privata e porto abusivo d'arma. Era il lunedì di pasquetta, quando in via Generale Clark, l'uomo attese la donna che aveva finito di lavorare presso un ristorante. Nel vederla in auto con un altro uomo, fu colto da un raptus di gelosia - almeno secondo le indagini dei carabinieri - e aggredì la donna, con un colpo al cuore. A soccorrere la donna fu un carabiniere libero dal servizio, attirato dalle urla della donna. Diversi passanti, invece, avevano bloccato l'uomo, fino all'arrivo dei militari. La procura, intanto, attende i risultati del Racis di Roma sui cellullari della donna e dell'uomo, per comprendere se vi siano altri elementi che meglio potranno chiarire la relazione tra i due.