Salerno, anziana non risponde da giorni al telefono: intervengono i vigili del fuoco

Paura, questa mattina, a Salerno, dov’è stato necessario l’intervento di due mezzi dei vigili del fuoco, muniti di tute e mascherine di protezione, per salvare una donna residente in via dei Principati. Sembra che, da alcuni giorni, i parenti non riuscissero a mettersi in contatto con lei.

L'intervento

Di qui la richiesta di intervento da parte dei caschi rossi che sono entrati all’interno dell’appartamento dopo aver rotto il vetro del balcone.Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 e i carabinieri.