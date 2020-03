Non risponde ai vicini: vigili del fuoco e carabinieri in via Dei Principati

Tensione, questa mattina, in via Dei Principati, a Salerno. I Vigili del Fuoco di Salerno, infatti, sono intervenuti per verificare le condizioni di un giovane, noto alle forze dell'ordine, A.S. le sue iniziali di cui, da qualche giorno, si erano perse le tracce. Già minaccioso con i vicini, si temeva avesse un'arma o fosse affetto da Covid-19 e si ipotizzava perfino un suicidio.

L'intervento

Giunti sul posto i caschi rossi, muniti di autoscala, non ricevendo risposta alcuna, sono entrati all’interno dell’appartamento dopo aver rotto il vetro del balcone, con tutti dispositivi del caso, insieme ai carabinieri. Il ragazzo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, si è giustificato dicendo che stava dormendo e che in casa c'era anche la sua fidanzata. Sul divano, infatti, i vigili del fuoco hanno trovato una donna, clochard salernitana. I militari hanno scovato una pistola a piombini. Intanto, il personale del 118 ha accertato che i due non avevano febbre. Allertati, inoltre, i servizi sociali per la senzatetto che era in casa con il giovane. Non ci sono state gravi conseguenze.