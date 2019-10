Nuove tecnologie, intervista al dentista salernitano Roberto Landi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Medici di Straordinaria Eccellenza, il Dottore Roberto Landi, Nuova Tecnologia Dentale. Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria, con un Tim di professionisti Odontoiatri, sempre pronti ad accogliere le esigenze del paziente, nel centralissimo Studio Tecnologia Dentale, di Via Enrico Bottoglieri nel cuore della citta’ di Salerno, con a fianco l’ANDI, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, Sezione Provinciale di Salerno, sede Regionale della Campania. L’esperienza, la competenza e l’accoglienza, sono al primo posto. Il Team Landi esercita con la filosofia del recupero degli elementi dentali propri del paziente, attraverso percorsi di cura peculiari e personalizzati, si cerca, anche in casi complicati, di sottoporre il paziente ai soli interventi realmente necessari alla sua salute orale. Pronto Soccorso Odontoiatrico e Numero Verde, il Dottor Landi mette a disposizione un numero verde gratuito per gli utenti che vogliono parlare direttamente con il dentista del loro problema odontoiatrici. Trattamenti sanitari di qualita’ a 360 gradi, con un team di dentisti specializzati in tutte le branche dell’Odontoiatria, grazie a questo ed alle moderne attrezzature messe a disposizione degli utenti, tutto il percorso diagnostico e terapeutico viene soddisfatto all’interno dello studio con un approccio multidisciplinare.

1) Dottore Roberto Landi, ci parla di queste nuove tecnologie avanzate?

"Come nuove tecnologie avanzate, ad oggi abbiamo, il 3 D, la Digitalizzazione, che riusciamo chiaramente ad essere avanti a tanti passaggi di una volta, ad oggi con il Digitale possiamo realizzare una scansione intraorale del cavo orale, e su questa scansione viene progettata poi una protesi, la stessa in plantologia, puo’ essere progettata con la scansione digitale, e in piu’ a questa scansione dei tessuti, della cavita’ dei denti, degli elementi della cavita’ orale, aggiungiamo anche il file digitale della Radiografia, facciamo anche la Radiografia in 3 D, che praticamente viene eseguita con un macchinario che digitalizza il tutto. Oggi siamo in grado di assemblare, sia il file della struttura ossea con i file delle mucose, e quindi questo ci permette poi di progettare sia un’Implantologia, quindi un’Implantologia computer-guidata: La tecnologia al servizio della sicurezza, le procedure digitali della Radiologia 3D e dell'implantologia computer-guidata ci hanno permesso di affrontare alcuni casi che anni fa credevamo irrisolvibili e che ancora oggi arrivano da noi dopo aver cercato per anni una soluzione al loro problema, è una gioia poter restituire il sorriso e una dentatura fissa a pazienti che ormai avevano perso le speranze. In piu’, riusciamo a costruire delle Protesi con massima precisione, chiaramente: Saltando tutte le fasi, che c’erano una volta, di laboratorio, con la presa dell’impronta classica, con lo sviluppo del modello, ecc., queste sono tutte fasi, che man mano ci portano alla produzione di un manufatto, che alla fine non riesce ad evere la stessa precisione che si ha con la Tecnica Digitale, in effetti consiste nello scansionare, fondamentalmente riguardo alla protesi, scansioniamo la cavita’ orale, con dei software progettiamo il lavoro, il manufatto, che poi verra’ inserito al paziente, e questo file del progetto viene poi stampato da fresatori industriali che hanno la massima precisione".

2) Dottore Landi, quali tipi di trattamenti troviamo al suo studio Nuova Tecnologia Dentale?

"Facciamo trattamenti in: Chirurgia orale, Protesi ed Estetica Dentale, Endodonzia, Ortodonzia, Parodontologia, Pedodonzia, Implantologia, Sbiancamento Dentale, Radiografie Dentali Digitali, Igiene Dentale, Terapie conservative Nuove Tecnologie avanzate nel campo medico dentale, il 3 D, la Digitalizzazione. Facciamo molti interventi in Implantologia, Chirurgia Rigenerativa Ossea. L’ Implantologia Computer Guidata, ci permette di progettare prima di fare un intervento, la posizione degli impianti, e quindi permette anche di costruire prima di fare l’intervento la protesi che verra’ impiantata il giorno dell’intervento, quindi abbiamo tutto costruito preventivamente, in modo che il giorno dell’intervento in brevi tempi riusciamo a inserire sia impianti che protesi. Questi sono gli enormi vantaggi che ci da’ la Computer Guidata. Prima di fare l’intervento riusciamo a progettare con precisione dove inserire l’impianto a livello osseo, e questo progetto ci permette poi di essere il giorno dell’intervento, precisissimi, soprattutto nell’inserimento degli impianti con la tecnologia computer guidata, ci permette di inserire l’impianto prima di fare l’intervento. In piu’ oggi abbiamo anche i Laser, stiamo avendo dei grossi risultati anche riguardo alla Parodontologia, con il Laser riusciamo ad avere grossi risultati. Tutte queste nuove tecnologie sono utilissime e ci aiutano tantissimo ad avere grandi risultati. Abbiamo questi Scanner intraorale, che non sono diffusissimi ancora, ma presto in futuro verranno utilizzati, abbiamo le Radiografie a 3 D Digitali, che ci permettono di avere delle Radiografie di straordinaria eccellenza, abbiamo i Laser, in parodontologia, anche in Chirurgia, che ci stanno dando grossi risultati, rispetto alla terapia classica, ci danno una marcia in piu’. Tutte queste nuove tecnologie, sono di straordinaria eccellenza, aiutano molto noi Medici, ma anche i pazienti, ad avantaggiare il lavoro offrendo un ottimo risultato. Da un paio d’anni svolgo l’attivita’ della Digitalizzazione Dentale, man mano che si va’ avanti, riceviamo dei grossi vantaggi e soddisfazioni. Come professionista riesco ad avere una buona percezione della protesi odontoiatrica dall’inizio fino alla parte chirurgica e finale della clinica".