Istituto "Da Vinci-Genovesi", l'aula magna sarà intitolata a Melissa e Vittorio

L’Aula Magna dell’istituto “Genovesi-Da Vinci” di Salerno sarà intitolata a Melissa La Rocca e Vittorio Senatore, i due giovani studenti morti tragicamente nei mesi scorsi in circostanze diverse. La cerimonia è in programma per sabato 18 gennaio, alle ore 10, alla presenza dell’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi.

Le due tragedie

Il primo a volare in cielo è stato Vittorio, originario di Cetara, il quale è rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi, nella notte tra il 14 e il 15 settembre dello scorso anno, lungo la strada provinciale che collega Salerno con Cava de’ Tirreni. Era in sella allo scooter insieme ad un amico quando, improvvisamente, sono caduti rovinosamente sulla carreggiata. E, per lui, non c’è stato nulla da fare. Il 7 ottobre, invece, mentre era alla lavagna, è stata colta da un improvviso malore la dolcissima Melissa che, purtroppo, è deceduta davanti agli occhi increduli di una professoressa e dei compagni di classe. Due tragedia che ha sconvolto l’intera comunità scolastica di Salerno.