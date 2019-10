Sanità: ripartono gli esami convenzionati, ma si teme un altro stop

Dopo un mese e mezzo di stop, ripartono ufficialmente oggi le prestazioni di specialistica ambulatoriale in convenzione con la sanità privata accreditata.

Le analisi col ticket

Una buona notizia soprattutto per le persone anziane e gli esenti. Si tratta di una fascia di popolazione di oltre 100mila over 65enni, che vivono con una pensione al di sotto di 800 euro al mese. Nelle scorse settimane i disagi avevano riguardato gli esami diagnostici e le visite specialistiche di cardiologia, radiologia, medicina nucleare, radioterapia. In pratica gli utenti hanno dovuto pagare di tasca propria l’intero importo della prestazione sanitaria richiesta, non potendo più usufruire delle convenzioni; in alternativa si sono fatti inserire nelle liste d’attesa degli ambulatori pubblici. Ora, però, si teme un nuovo stop anticipato per il prossimo trimestre sempre per via dei pochi fondi regionali.