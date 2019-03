Ladri in azione nel quartiere di Pastena, raid in un negozio d'abbigliamento

Ladri in azione in via Posidionia, nel quartiere Pastena, alle 14 di oggi pmeriggio. Una banda di ladri si è introdotta all’interno di un negozio di abbigliamento, in quel momento chiuso per l'ora di pranzo, portando via un computer e 100 euro dall'interno della cassa. Nessuno avrebbe segnalato l'episodio, nonostante molte attività commerciali fossero ancora regolarmente aperte. Sull'episodio indaga la polizia.