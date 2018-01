Stretta della Polizia nel week end: beccato ladro in fuga e parcheggiatore abusivo

Nel corso di questo fine settimana sono proseguiti i controlli predisposti dal Questore di Salerno che hanno riguardato sia l’ordinario controllo del territorio, che il contrasto delle emergenti attività delittuose quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, reati predatori e l’illecita attività di parcheggiatori, senza tralasciare la tutela del trasporto pubblico con controlli operati su autobus di linea urbana ed extraurbana.

L'arresto di un ladro d'appartamenti

Nell’ambito di detti controlli, nello specifico durante il week end, la polizia ha arrestato R.N., salernitano, pregiudicato, di anni 26. Verso le ore 00,55 in via Liberti procedevano al controllo di un giovane, che alla vista della pattuglia tentava di allontanarsi repentinamente per sottrarsi al controllo. Quest’ultimo veniva immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale, dalla quale emergeva che era in possesso di una borsa contenente numerosi attrezzi atti allo scasso, diversi monili in oro, denaro contante ed altri valori di cui non sapeva dare giustificazione. Da indagini espletate nell’immediatezza, la polizia aveva modo di appurare che gli oggetti di valore rinvenuti in possesso del giovane fermato erano stati trafugati poco prima da un appartamento sito in via Margotta. La vittima si era accorta del furto in abitazione al suo rientro a casa ed aveva allertato il numero di emergenza 112. Gli oggetti di valore sono stati restituiti all’avente diritto dopo la formalizzazione della denuncia presso gli uffici della sezione Volanti. Il malvivente alla luce dei fatti veniva tratto in arresto per il consumato furto e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Daspo ad un parcheggiatore

Sempre nel fine settimana, è stata data maggiore incisività al contrasto delle attività poste in essere da soggetti che illecitamente esercitano il mestiere di parcheggiatori. Nella giornata di domenica è stato denunciato F.A. di anni 61, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale poiché non ottemperava al provvedimento di divieto di accedere a via Lungomare Colombo e zone limitrofe. L'uomo era stato già destinatario di un Daspo urbano a firma della Questura. Per ciò, è stato denunciato all'autorità giudiziaria

Nel fine settimana sono stati effettuati, altresì, da parte del personale della Polizia di Stato in forza alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, controlli amministrativi presso sale bingo e sale scommesse, nonché presso numerosi pubblici esercizi con attività di intrattenimento e di somministrazione di cibi e bevande nella città di Salerno. All’esito dei controlli, la polizia ha avuto modo di rilevare alcune irregolarità amministrative in cinque delle attività controllate, invitando i titolari presso i propri uffici per l’esibizione dei titoli autorizzatori in parte non mostrati all’atto del controllo e per le conseguenti contestazioni di illecito amministrativo.