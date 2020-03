Salerno, prende forma il nuovo mercato di via Piave

Inizia a prendere forma il nuovo mercato di via Piave, a Salerno. Gli operai della ditta vincitrice dei lavori - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono in piena attività.

Il progetto

L’area mercatale sarà recintata con un muretto perimetrale di 40 centimetri e sopra una ulteriore parete di due metri. Ogni venditore avrà il suo punto idrico e saranno rifatti i bagni. Saranno messi in sicurezza gli alberi pericolanti. L'intervento di riqualificazione prevede la copertura totale del mercato non solo per proteggere i venditori dalle intemperie ma anche per consentire una bella passeggiata agli avventori.

La presentazione dei lavori

