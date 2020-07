Salerno, via libera al restyling del Corso: ripartono i lavori

Stanno per ripartire l’iter per l’affidamento dei lavori di restyling del secondo tratto di Corso Vittorio Emanuele. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: “In Italia ad ogni appalto di opera pubblica c’è un corrispettivo quasi automatico che è il ricorso al Tar. E, anche in questa circostanza, non ci siamo risparmiati il dover controllare l’anomalia delle offerte e pare che, finalmente, ne siamo venuti a capo. Quindi si può partire con i lavori”.

Il cantiere

Si inizierà con la rimozione dei sanpietrini e, come già accaduto per il tratto tra Piazza Vittorio Veneto e Via Santissimi Martiri Salernitani, sarà modificata la pavimentazione con i lastroni grigi in pietra lavica. Per la riqualificazione degli 850 metri (da via Santissimi Martiri Salernitani a Piazza Portanova) saranno investiti circa 5 milioni di euro. Il cantiere potrebbe essere aperto a settembre.